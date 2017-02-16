Выполнение работ строго по графику

Приезжаем на объект, для выполнения работ в строго назначенное время и согласованный с вами день. Делаем все работы по нанесению декоративной штукатурки или устройству наливных полов вовремя, иначе, выплачиваем 3% от стоимости работ за каждый просроченный день.