ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
- НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ
- ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ПОЛА И ПОТОЛКА
- УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО ЭПОКСИДНОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛА
- УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛА
- ШЛИФОВАНИЕ БЕТОННОГО ПОЛА
- ПОЛИРОВАНИЕ БЕТОННОГО ПОЛА
У нас Вы можете заказать нанесение декоративной штукатурки
Продажа и нанесение недорогой и качественной декоративной штукатурки. Отделка стен декоративными материалами импортного и отечественного производства. Декорирование декоративной штукатуркой предметов интерьера.
Мы оказываем услуги звукоизоляции стен
Предлагаем готовые технические решения для звукоизоляции стен, потолка и пола помещений в квартире, доме или офисе. В каждом комплекте учтены все материалы, необходимые для качественной и полноценной шумоизоляции.
Окажем услуги по устройству полимерных полов
Сотрудники ООО РиО Групп выполняет работы по устройству полимерного пола юридическим и физическим лицам в жилых, общественных и коммерческих помещениях. Применяемые в работе материалы безопасны и имеют все эпидемиологические заключения и сертификаты качества.
Специалисты нашей компании готовы взять на себя весь цикл устройства декоративного пола
Компания выполняет полный спектр услуг по устройству декоративного пола у вас в квартире, доме или офисе под ключ, начиная с составления эскизного проекта и заканчивая клининговыми услугами с отделкой «под ключ». С 2012 года мы активно занимаемся устройством бесшовных полов.
Возьмем на себя все заботы по устройству наливного пола
Выполняем устройство наливных полимерных полов любого типа. Работы выполняются специалистами с более чем 15 летним опытом. В работе используются материалы только высокого качества и самое современное оборудование.
Мы предоставляем такие виды услуг, как устройство эпоксидных полов
Хотите, чтобы ваш пол был долговечным, прочным, легким в уходе и выглядел шикарно? Тогда эпоксидный пол может стать идеальным решением.
Выполняем работы по устройству полиуретанового пола
Полиуретановый пол – одно из самых современных и прочных напольных покрытий. Окажем услуги по монтажу промышленного полиуретанового пола в коммерческих помещениях
Окажем услуги по устройству промышленного пола
Промышленный полимерный пол – один из самых используемых полимерных покрытий для обустройства износоустойчивых полов на строительных объектах гражданского и промышленного типа. Окажем услуги по устройству промышленного полимерного пола.
Выравняем ваш пол самовыравнивающийся смесью
Выполним услуги выравнивания пола самовыравнивающимися полимерными или смесями на цементной основе которые позволяют за короткое время создавать идеально ровные основания, как чистовые, так и под укладку напольных покрытий.
Шлифование бетонных стяжек под устройство различных напольных покрытий
Выполним шлифовку бетонного пола – это простой, экономичный и эффективный способ обработки, с помощью шлифования можно существенно повысить эксплуатационный ресурс поверхности основания и подготовить к дальнейшей укладке и устройству напольного покрытия.
Полировка бетонного и полимерцементного напольного покрытия
Полированный бетонный пол представляет собой современную, надежную и самую перспективную систему полов. Полированный бетонный пол имеет внешнюю схожесть с полами из натурального камня и имеет очень высокую степень износостойкости и долговечности.
НАШ СЕРВИС
Компания РиО Групп оказывает услуги по нанесению декоративной штукатурки в классической и художественной технике нанесения. Из декоративных материалов создаем эффекты, имитация кирпича, мрамора, ржавчины, меди, бетона, камня, старых стен. Оказываем услуги по устройству бесшовных декоративных, промышленных полиуретановых и эпоксидных наливных полов. Окажем консультацию и помощь в выборе и приобретении высококачественных и недорогих декоративных материалов.
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Нанесение декоративной штукатурки. Декорирование стен, пола, потолка и предметов интерьера декоративной штукатуркой
НАЛИВНОЙ ПОЛ
Устройство наливного полимерного пола. Монтаж декоративного, эпоксидного и полиуретанового промышленного пола
ШЛИФОВАНИЕ ПОЛА
Шлифование поверхности бетонной стяжки или старого пола под устройство и укладку новых напольных покрытий
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
Основными направлениями компании РиО Групп являются оказание услуг по нанесению декоративных материалов и устройство напольных полимерных покрытий юридическим и физическим лицам.
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ В ЧЕТЫРЕ ШАГА
Мы знаем все технологические процессы. Мы перфекционисты – черта характера
сделать дело максимально четко и качественно. Поэтому, за что бы мы не брались, мы всегда
добиваемся максимального результата.
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Заслуженные слова в адрес нашей компании.
Директор компании
Частный предприниматель
Адвокат
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ?
Доверие наших клиентов – это то, чем мы можем гордиться. Отдавая предпочтение нашей компании, вы получите 100% результат в рамках вашего бюджета и в короткий срок.
Большой опыт работы
Специалисты компании РиО Групп готовы взять на себя весь цикл задач, связанный с отделкой полимерными покрытиями Вашего дома или коттеджа. Нанесение декоративной штукатурки или устройство полимерных полов, а также закупка всех видов материалов.
Выполнение работ строго по графику
Приезжаем на объект, для выполнения работ в строго назначенное время и согласованный с вами день. Делаем все работы по нанесению декоративной штукатурки или устройству наливных полов вовремя, иначе, выплачиваем 3% от стоимости работ за каждый просроченный день.
Только качественные матералы
Работаем материалами всех известных марок. Поставка материалы, напрямую от производителей из Европы и России в наличии и под заказ. Подберем материалы и окажем услуги под ваш бюджет. Можем выполнить работу и приобретенными заказчиком материалами.
Контроль качества и гарантия
После завершения всех работ по нанесению декоративных материалов или устройству напольных покрытий, мастера убирают помещение, подписывается акт приема выполненных работ.
Гибкая ценовая политика
Мы уважительно относимся к нашим клиентам и готовы к взаимовыгодным условиям сотрудничества, поэтому предлагаем нашим заказчикам скидки, бонусы и подарки. А при повторном обращении, вы получаете фиксированную дополнительную скидку на работы 5%.
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Основной стратегией компании является системный подход к решению индивидуальных и нестандартных задач
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